'Demir Yumruk' operasyonunda mahkemeden flaş karar
Son dakika gelişmesine göre, 'Demir Yumruk' adlı operasyon kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçe eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi.
Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.