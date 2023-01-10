  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Demir Yumruk' operasyonunda mahkemeden flaş karar
Gündem

'Demir Yumruk' operasyonunda mahkemeden flaş karar

Son dakika gelişmesine göre, 'Demir Yumruk' adlı operasyon kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 20:19:00 -
'Demir Yumruk' operasyonunda mahkemeden flaş karar

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçe eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi.

Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Demir Yumruk Şükrü Altay: Kim 'Erdoğan'ı seviyorum' derse dışlanıyor
Demir Yumruk Şükrü Altay: Kim 'Erdoğan'ı seviyorum' derse dışlanıyor

Gündem

Demir Yumruk Şükrü Altay: Kim 'Erdoğan'ı seviyorum' derse dışlanıyor

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi
Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Gündem

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı
Kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

Gündem

Kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

"Demir Yumruk" operasyonu! 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Aktüel

"Demir Yumruk" operasyonu! 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi
Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi

Gündem

Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi

Demir Yumruk Operasyonu'nda sıcak gelişme
Demir Yumruk Operasyonu'nda sıcak gelişme

Gündem

Demir Yumruk Operasyonu'nda sıcak gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23