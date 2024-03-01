Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı artacak

Demir yollarının gelişmesine ve lojistik merkezlerin yapımına ayrı bir önem verdiklerini belirten Uraloğlu, “2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığı payını yüzde 57’ye düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, 2002’den bu yana 13 lojistik merkezini işletmeye açtıklarını, Sivas, Kayseri Boğazköprü ve Rize İyidere lojistik merkezlerinin yapımına devam ettiklerini ifade ederek “Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul Avrupa Yakası, Çerkezköy, Çandarlı İzmir ve Filyos olmak üzere 7 lojistik merkezin etüt proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13’ten 26’ya çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

Uraloğlu, merkezin tüm devlet yollarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Çanakkale, Antalya otoyolları ile bağlantısının bulunduğunu ifade ederek, “Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ndeki bir ürünün Ankara’ya ve İzmir’e daha hızlı ulaşımı sağlanmış olacaktır” diye konuştu. Projenin ete, kemiğe bürünmüş duruma geldiğini vurgulayan Uraloğlu, “Biraz önce yaptığımız değerlendirmede 8 ay sonra, hadi en geç bu yılın sonuna kadar inşallah burada lojistik faaliyetlerin yürüdüğünü hep beraber göreceğiz” dedi.