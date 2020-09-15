Demir yollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa'dan ödül

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Raylı sistemler alanında özgün çözümlere imza atan iki Türk şirketi ASELSAN ve ENEKOM, Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği (ERCI) tarafından İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ERCI'nin her yıl düzenlediği "İnovasyon Ödülleri"nin sonuçları belli oldu.

Büyük Ölçekli Firma kategorisinde MIDAS/R-Demir Yolu Fiber Optik Algılayıcılı Akıllı İzleme ve Uyarı Sistemi ile ASELSAN, Jüri Özel Ödülü kategorisinde RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ile ENEKOM ödüle değer bulundu.

Ödüller, 23 Eylül'de Innotrans Business Days etkinlikleri kapsamında yapılacak törenle takdim edilecek.

- Fiber optik algılayıcıyla demir yolu güvenliği

ASELSAN, fiber optik algılayıcı akustik tespit sistemiyle demir yolu uygulamalarında güvenlik, arıza tespit ve sinyalizasyon alanlarında yenilikçi çözümler geliştiriyor.

MIDAS (Multipurpose Intelligent Distibuted Acoustic Sensor), standart özellikteki fiber optik kabloların içinde oluşan optik saçılımların algılanması esasına dayanıyor. Fiber optik kablo içinde ilerleyen ışık, kablonun fiziksel yapısından kaynaklanan optik saçılımlar oluşturuyor. Toprak üstündeki insan ve araç faaliyetleri mekanik dalgalar yaratıyor ve bunlar kabloyla etkileşime girerek kablo içindeki saçılımların yapısını değiştiriyor. Saçılımlardaki değişimler ölçülerek fiber optik kablonun çevresinde mekanik dalgalara neden olan kaynaklar tespit ve teşhis edilebiliyor.

MIDAS/R sistemi, fiber optik algılayıcı tespit yeteneğiyle demir yollarına özel güvenlik (hat hırsızlığı, sabotaj, heyelan ve benzeri), arıza tespit (apleti, ray hasarları ve benzeri), sinyalizasyon (tren konumu ve hızı tespiti, hemzemin geçit kontrolü) alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor.

- Raylardaki kırık ve çatlaklara anında tespit

ENEKOM'un RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ise ray üzerinde belirli bir frekansta oluşturulan titreşimin, biri uzakta olmak üzere iki noktadan algılanması prensibiyle çalışıyor.

Ray üzerinde tamamen elektro mekanik yöntemle çalışan sistemde, bir taraftan raya titreşim verildikten sonra eş zamanlı olarak diğer bir noktadan bu titreşim sinyali okunuyor. Sağlam ray ile kırık veya belirli bir düzeyde çatlak taşıyan rayın iki nokta arasında taşıdığı titreşim sinyal seviyeleri arasındaki fark ve hatalı bölgeden yansıyarak geri gelen sinyal, sistemin hassas algılama elektroniği tarafından algılanarak işleniyor ve sonuç fiber optik iletişim hattı üzerinden kontrol merkezine taşınıyor.

Her 2 kilometrede bir kurulan titreşim uygulama ve algılama modülleriyle donatılan hat üzerinde, istenilen zaman aralıklarıyla uzaktan ölçüm yapılabiliyor.

RailAcoustic ray kırıkları dışında, ray kusurları, hat üzerinde demir yolu aracının varlığı, hareketi ve hızı, tekerlek apleti algılaması, ray üzerinde sel, heyelan, aşırı kar yığılması, nivelman hatalarının tespiti gibi diğer fonksiyonel özelliklere de sahip bulunuyor.

- Prestijli teknoloji yarışı

ENEKOM Genel Müdürü Haluk Gökmen, AA muhabirine, ERCI'nin 17 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren ve ileri teknoloji üreten firmaların bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum üst örgütlenmesi olduğunu söyledi.

Gökmen, Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg bölgesinde merkezi bulunan organizasyonun, demir yolu ve raylı sistemler sektörlerinde Avrupa ülkelerini teknolojik olarak ileriye taşıyan firmaların tanıtılmasını, desteklenmesini ve Avrupa genelinde yılın en yaratıcı ürünlerinin bulunup üretici firmaların birer ödülle onurlandırmasını amaçladığını bildirdi.

Her yıl tekrarlanan bu prestijli teknoloji yarışının bu yıl 3 ana daldaki ödülünden ikisini Türkiye'den ENEKOM ve ASELSAN'ın kazandığını ifade eden Gökmen, "Büyük Ölçekli İnovatif Firmalar" kategorisinde ASELSAN'ın MIDAS/R adlı sistemiyle, "Favori İnovasyon" kategorisinde de ENEKOM'un RailAcoustic adlı uluslararası patentli algılama sistemiyle "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldükleri bilgisini verdi.

Gökmen, yarışma jürisinin, Avrupa'dan çeşitli endüstri, araştırma kurumu ve kamu otoritelerini temsil eden bağımsız uzmanlardan oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ödüller, her iki firmanın da bu alanda geliştirmiş oldukları teknolojilerin hem Avrupa'da hem de tüm dünyada tanınmaları ve kabul görmeleri açısından büyük önem taşıyor. RailAcoustic Ray Kırıklarını Algılama Sistemi halen TCDD'nin Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda ray kırık ve kusurlarını tren gelmeden önce, uzaktan ve otomatik algılama işlevini yerine getirmek üzere kullanılıyor. Sisteme bu yılın başından beri ABD, Güney Amerika, Avrupa, Yeni Zelanda, Avustralya ve birçok Asya ülkesinden yoğun ilgi gösteriliyor. Bugüne kadar özellikle yüksek teknoloji alanlarında genellikle takipçi durumunda olan yerli sanayi ürünlerimizin artık Avrupalı rakiplerini de geride bırakarak dünyada lider durumuna doğru hızla ilerlediklerini görüyoruz."



