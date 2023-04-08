Demir ve metaller sektöründe ihracat! Başkanı, milyarlık dev rakam ortaya çıktı diyerek duyurdu! İmza attık

Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,27 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün mart ayı ihracatı 1,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün, Ocak-Mart dönemi ihracatı ise 3,34 milyar dolara ulaşırken, aynı dönemde birim ihraç fiyatı 4,62 dolar olarak kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin sektör ihracatını yüzde 10 etkilediğini ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Çin'in çok rekabetçi fiyatlarla piyasaya girişine karşı önümüzdeki dönemde; daha fazla Ticaret Heyeti görüşmeleri, daha fazla fuar katılımı ve uzak ülkeler stratejisi kapsamında daha fazla ülkeyi ziyaret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, sanayi sektörü, üretim, ihracat, istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkarak tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza attı.

Sektörün mart ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 düşüşle 1,22 milyar dolara, ocak-mart dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 13,9 düşüşle 3,27 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yılın ilk 3 aylık döneminde genel ihracattan yüzde 5,3 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

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- "Deprem felaketi sektör ihracatını yüzde 10 etkiledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün birim ihraç fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak-Mart 2023 döneminde birim ihraç fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,26 düşüşle kilogram başına 4,62 dolar oldu. Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak ise 723,2 bin ton seviyelerine geldi. Mart ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 674,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 168,4 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 96,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 58,8 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü sırada yer aldı.”

Tecdelioğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin sektör ihracatını yüzde 10 etkilediğini ifade ederek, "Mutfak sektörümüz, metal sektörümüz deprem coğrafyasında çok fazla. Fabrikalar halen yüzde 30-40 kapasitede çalışıyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta mutfak sektörünün çok ciddi anlamda etkilenmiş olması, metal sektörünün diğer şehirlerde etkilenmiş olması sektörün ihracatını yüzde 10 seviyelerinde olumsuz etkilemekte." değerlendirmesinde bulundu.

Uzak Doğu'nun, özellikle Çin'in konteyner fiyatlarının düşmesiyle çok ciddi anlamda rekabetçi fiyatlarla tüm dünya coğrafyasında harekete geçtiğini aktaran Tecdelioğlu, “Çin’in agresif rekabetçi fiyatları bizi bu dönemde çok zorladı. Rekabetçi olabilmemiz için daha fazla B2B görüşmeleri, daha fazla fuar katılımı ve Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında daha fazla ziyaretler gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, ABD'ye ihracatta artışın gözlendiğini belirterek, bu coğrafyadaki artışın sektörleri heyecanlandırdığını, fuarlarla, B2B'lerle ABD'de ihracatı artırma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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