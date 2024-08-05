Demir ve bakır fiyatlarına 'Çin' desteği

LME'de bakır, Çin verileri ve Fed faiz indirimi beklentileriyle yükseldi. Demir cevheri, Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşmeyle iki haftalık zirveye ulaştı

Londra'da bakır ve diğer metallerin fiyatları, Çin'in hizmet faaliyetindeki büyümeyi gösteren verilerin ardından haftaya yükselişle başladı, ABD'nin daha derin faiz indirimi beklentileri de hissiyatı etkiledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.19'da %1,2 artarak 9.165,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,6 düşerek 73.530 yuan/tona (10.292,12 dolar) geriledi.

Çin'in hizmet faaliyetindeki büyüme Temmuz ayında yeni siparişlerle hızlandı, ancak yurtdışı talebindeki ivme 11 ayın en yavaş hızına geriledi.

Veriler, geçen hafta Çin'deki zayıf üretim faaliyetlerini ve ABD'deki yavaş iş gücü büyümesini gösteren bir dizi endişe verici raporu sindiren piyasa konusunda bir miktar iyimserlik yarattı.

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Bu arada, Cuma günü yayınlanan ABD iş gücü raporu da Fed'in Eylül ayından itibaren daha derin faiz kesintileri yapacağı beklentilerini körükledi.

Ayrıca fiyatları destekleyen şey, önceki satış dalgalarından sonra daha fazla alım yapılması oldu.

Analistler, mevcut fiyatların bir arz tepkisini tetikleyebilmesi nedeniyle metal fiyatlarının yakında dip yapmasını bekliyor.

Bununla birlikte, bazı analistler, ABD ekonomisinde yaklaşan durgunluk korkuları göz önüne alındığında fiyatların artması için sınırlı alan olduğunu düşünüyor.

LME'de alüminyum %0,8 artışla 2.282 dolar/tondan, çinko %1,4 artışla 2.689 dolar/tondan, kalay %1,5 artışla 30.645 dolar/tondan ve nikel %0,8 artışla 16.410 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşmeyle iki haftalık zirveye ulaştı

Demir cevheri vadeli işlemleri, güçlü hizmet verilerinin ardından Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşme ve gelen teşvik beklentilerinin devam etmesiyle iki haftalık zirveye ulaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %3,41 artışla 787,5 yuan/ton (110,22 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, 22 Temmuz'dan bu yana en güçlü seviyesi olan 788,5 yuan/ton ile günlük zirveye ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki Eylül ayı demir cevheri endeksi, TSİ 06.30'da %1,72 artışla 105,6 dolar/tondan işlem gördü ve 18 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'in hizmet faaliyetlerindeki büyüme Temmuz ayında hızlandı ve 19. ay üst üste genişledi.

Bu arada, Çin Devlet Konseyi Cumartesi günü "hizmet tüketiminin yüksek kaliteli gelişimini" teşvik etmek için bir bildiri yayınladı.

Analistler, bu yıl Çin ekonomisinin en büyük engellerinden birinin iç talep olmasıyla, tüketimi desteklemek için politikaların devreye girmesinin iyi bir işaret olduğunu, ancak piyasaların tüketim kuponları gibi daha büyük ölçekli talep yanlısı destekleyici politikalar umduğunu söyledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda filmaşin %1,7, sıcak haddelenmiş rulo %1,4, inşaat demiri %1,2 ve paslanmaz çelik %0,64 arttı.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri zemin kazandı, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,39 ve %0,95 arttı.