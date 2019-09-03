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Demir şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Konya’dan gelen şehit ve gazi çocuklarını Denizli’de ağırladı.

03 Eylül 2019 Salı 16:12
Demir şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Konya’dan gelen şehit ve gazi çocuklarını Denizli’de ağırladı. Denizli’nin tarihi yerlerini gezen çocuklar, Pamukkale’deki travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkarıp bol bol fotoğraf çektirdi.


Konya’dan gelen şehit ve gazi çocukları Denizli’de unutamayacakları bir gün geçirdi. Gezinin ardından Demir, çocukları polis evinde gerçekleştirilen yemekte ağırladı. Demir yemekte çocuklarla sohbet edip hayallerini dinledi, onların sorularına cevaplandırdı.


Yemekte bir konuşma yapan Demir, şehit ve gazi çocuklarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, “Her zaman söylediğimiz gibi bu ülkeye evlatlarını feda edenlerin ve evlatlarını bize emanet edenlerin her daim yanında, her zaman hizmetinde olacağız. Onların bizlere emanetleri olan sizler, devletimizin ve milletimizin gözünde ve kalbinde en kıymetli ve müstesna yerlere sahipsiniz. Devletimiz sizlerin her türlü ihtiyaç ve sıkıntınızın giderilmesi noktasında en yüksek hassasiyetle seferber olunması için sarsılmaz bir iradeye sahip bulunmaktadır. Baş tacı olan sizlere tek gün değil her gün önem verildiği, kapımızın sizlere her zaman sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Sizler için ne yapılması gerekiyorsa her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.


Yemekte konuşan şehit ve gazi çocukları, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını, hiç bir zaman yalnızlık hissetmediklerini belirterek, Demir’e ve personellerine teşekkürlerini etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:12
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