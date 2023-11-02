  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Günlerdir borsa için 'bekleyin' diyen isim duyurdu: Bu hisseleri alan para kazanır

Nerede lüzumsuz iş, orada CHP... İzmir'de bakın kimin heykeli dikildi

Eskişehir'de sondaj vuruldu! Yerin altından fışkırması an meselesi...

Cumhurbaşkanlığına, CHP genel başkanlığına kulis yapmaktan İstanbul’a kulak vermedi ve İSPARK iflas etti!

BM Genel Sekreterinin sözleri kapak olsun! Meral Akşener’e tokat gibi cevap

İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir
Dünya Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!
Dünya

Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 19:59:00 - 2023-11-02 20:30:59
Demir Kubbe'yi aşan roket İsrail'e düştü!

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor.

Roketin düştüğü alanda yangın çıktı

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

Gündem

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!
Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!

Dünya

Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir
Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir

Gündem

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir

Gazze'deki çatışmalarda İsrailli bir yarbay öldürüldü
Gazze'deki çatışmalarda İsrailli bir yarbay öldürüldü

Dünya

Gazze'deki çatışmalarda İsrailli bir yarbay öldürüldü

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'
İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Dünya

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Bahreyn'den flaş İsrail adımı!
Bahreyn'den flaş İsrail adımı!

Gündem

Bahreyn'den flaş İsrail adımı!

İsrail'i titretecek gelişme! İHA'lar peş peşe havalandı
İsrail'i titretecek gelişme! İHA'lar peş peşe havalandı

Dünya

İsrail'i titretecek gelişme! İHA'lar peş peşe havalandı

İsrail ile normalleşmeler karşısında halkların öfkesi büyüyor!
İsrail ile normalleşmeler karşısında halkların öfkesi büyüyor!

Aktüel

İsrail ile normalleşmeler karşısında halkların öfkesi büyüyor!

Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti
Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti

Aktüel

Dünyayı ikna edemiyoruz! İsrail gazetesinden çarpıcı analiz gündemi altüst etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23