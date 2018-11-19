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Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ Merkez'de bulunan bir mahallede demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiyenin çabaları sayesinde kurtuldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:41
Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ'da demir korkuluklara sıkışan sokak köpeğini, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Kırklar mahallesindeki bir arsanın etrafını çevreleyen duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklardan geçmek isteyen bir sokak köpeği burada sıkışıp kaldı. Köpeğin havlama sesini duyan vatandaşların bunu farkederek çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipleri, demir makası ile korkuluk demirlerini keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek,ekipler tarafından Elazığ Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:41
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