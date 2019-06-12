‘Demir İpek Yolu’nun Avrupa bölümü için ilk adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın yük taşıma kapasitesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımıyla önemli oranda artacağını belirtti. Turhan, projenin tamamlanmasıyla Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısına kavuşulmuş olacağını söyledi.

AB’den 275 milyon euro hibe

Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nu başından beri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Turhan, “İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 milyon euro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısına kavuşmuş olacağız” dedi.

Temeli 18 Temmuz’da atılıyor

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın gerçekleşmesindeki rolü ve katkılarından dolayı AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc’a şükranlarını sunan Turhan, “Projenin temelini 18 Temmuz’da Çerkezköy’de Bulc ile birlikte atmanın mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in şahitliğinde sözleşme imzalandı.