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Spor

Demir Grup Sivasspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:31:39 -
Demir Grup Sivasspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erzurumspor." ifadelerine yer verildi.


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