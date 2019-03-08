Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0 Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ndinga, Emre Kılınç (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Özer Hurmacı (Dk. 70 Mert Hakan Yandaş), Fatih Aksoy (Dk. 84 Papp), Hakan Arslan, Diabate Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Seth, Murat Akça, Donald, Aleksic, Barış Alıcı (Dk. 46 Pereira), Ahmed Ildiz (Dk. 62 Kamara), Murat Yıldırım (Dk. 46 Guilherme), Eren Tozlu Goller: Dk. 35 Fatih Aksoy, Dk. 45 Douglas (Demir Grup Sivasspor) Sarı Kartlar: Dk. 21 Eren Tozlu, Dk. 72 Murat Akça, Dk. 87 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Braz (Demir Grup Sivasspor) Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. 56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Aleksic'in kafa vuruşu sonrası top Tolgahan Acar'da kaldı. 75. dakikada Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde, caza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 78. dakikada Douglas'ın sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Bjarsmyr'in kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı. 90. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle kurtardı. Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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