Demir eksikliği nedir, demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği yaşayanlar nasıl beslenmeli?

Yanlış beslenme ve bazı sebeplerden dolayı insan vücudunda sıklıkla görülen kansızlık ve demir eksikliği dikkat edilmesi gerekir. Bu hastalıklar tedavi edilmediği sürece daha büyük sonuçlara yol açabilir. Vücutta oluşan bu eksiklikler belirtilerini göstermektedir. Bu hastalıklardan olan kişiler daha sık hastalanır ve daha yavaş iyileşir. Bu hastalıkları düzenli ve sağlıklı beslenmeyle, doğal tedavi yöntemleriyle kısa sürede kurtulmak mümkündür. Kansızlık ve demir eksikliği doğal ve bitkisel tedaviler…

Demir eksikliği yaşayanlar nasıl beslenmeli?

Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapı taşıdır. Vücudumuzda demir eksikliği olursa en önemli sonuç kansızlık (anemi) olur. Demir eksikliği anemisi dünyada en çok görülen anemi türüdür. Demirin yetersiz alımında, gebelik, emzirme, büyüme çağındaki çocuklarda, düşük doğum tartılı ve erken doğan bebeklerde demir ihtiyacı fazladır.

Çocukların anne sütü yerine demir desteği olmayan mamalarla beslenmesi, inek sütüne 1 yaşından önce geçilmesi ve hayvansal gıdaların yeterli alınmaması demir eksikliğine neden olabilir. Yetişkinlerde en sık sebep ise; çay, kahve tüketiminin fazlalığı, etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi, etin yanında yoğurt, ayran gibi besinlerin tüketilmesidir.

Bazı kişilerde de demir bağırsak tarafından yeterince emilemez. Kadınlardaki aşırı âdet kanaması, sık ve fazla sayıda doğum, mide-bağırsak sistemindeki tümörler de demir eksikliğinin sebeplerindendir.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğiniz varsa; solgun bir cilt, yorgun ve güçsüz bir vücut, uyuşan eller, baş ağrısı, bozuk konsantrasyon, unutkanlık, sinirlilik hali, tırnaklarda çabuk kırılma, ağız yaraları gibi şikayetleriniz olabilir. Bazen de belirtisiz rutin tetkiklerde saptanabilir.

Peki demir eksikliğinde ne yenmeli?

Bilindiği üzere kırmızı ette bulunan demir aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelerde (ıspanak, pazı) de bol bulunur. İçilen demir ilacı ile veya yediğiniz kırmızı etle birlikte alınan C vitamini demirin bağırsaklardan emilimini artırır. Kafein, süt ve kepek ise demir emilimini azaltmaktadır.

Demir eksikliği tedavisinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli ilaç kullanımı da çoğunlukla gerekmektedir.

Demir eksikliği tedavisi için öncelikle bireyin beslenmesini düzenlemesini önersem de eksikliğe bağlı anemi gelişmişse çoğunlukla demir preparatlarını 6 aylık kullanım şeklinde reçete etmekteyim. Tedavi etkinliği açısından kontrol tetkiklerini zamanında vermeniz ve önerilere uymanız önemlidir. Gerekli gördüğünde doktorunuz demir eksikliğinin sebebini araştırmak için ileri tetkiklere başvurabilir.

Kansızlık ve demir eksikliği yaşayan kişiler sadece ilaçla değil yaşam kontrolü gerektiren bir hastalıktır. Öncelikle bu hastalıktan muzdarip olanlar öncelikle ilaçlarını düzenli kullanması gerekir. Yaşamımızı kolaylaştıracak ve hastalığın önüne geçecek tavsiyeler şöyledir:

Çay ve kahveyi özellikle hayatımızdan çıkarmalıyız. Çünkü çay ve kahve demir emilimini %75 oranında engeller.

Yemek esnasında süt ürünlerini özellikle yoğurdu yemeklerle beraber kullanmak demir emilimini engelliyor. Fakat bu tamamen bırakmanız anlamına gelmiyor. Özellikle diğer zamanlarda tüketmeniz gerekir.

Kepekli ekmek kullanmayın. Özellikle kepek demir eksikliği artırır.

Demir vitaminle alındığında demirin etkisini 1 kat artırıyor. Mesela portakal suyu gibi. İçinde demir ihtiva eden ürünleri kullanın.

– Yumurta sarısı

– Tavuk, et ve balık (en zengini somon)

– Sakatatlar (özellikle karaciğer) en zengin demir kaynağıdır.

– Kırmızı pancar, yaban mersini

– Kuruyemişler(özellikle kuru üzüm)

– Güneş ışığı bol miktarda alınmalıdır.

bu hastalığa sahip olanlarda yemekleri yaptıkları kabın demir olması yarar sağlamaktadır.

Kansızlık Ve Demir Eksikliği İçin Takviye

Kansızlık ve demir eksikliğinde en önemli sorun yorgunluk, halsizlik ve çok çabuk hastalanmasıdır. Tedavi süresince ve tedaviden sonra kansızlığın tekrar nüksetmemesi için takviye şarttır. Kansızlık ve demir eksikliği bağışıklık sistemini yavaşlatır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviyeler almak hastalığa karşı direnç sağlayabilir.

Arı sütü, polen, probolis : İnsan metabolizmasına çok yönlü faydası olan hda-10 içerir. 9 tane b vitamini çeşidini içerir. 22 farklı aminoasit içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıklara ve kansere karşı koruyucu antioksidandır.

Maça : Turpgillerdendir. Güney Amerika da yetişir. 19 aminoasit, potasyum, demir, çinko, selesyum, iyot, bakır ve magnezyum gibi minerallerden oluşmaktadır. Enerji seviyesini yükseltmek, daha güçlü ve dayanıklı olmak, yorgunluk ve halsizliği azaltmak veya gidermek ve cinsel güç için değişik kombinasyonları birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ginseng : Kore ve Çin de yetişmektedir. Sibirya ve Amerikan ginsengi olsa da Kore ginsengi tercih edilmelidir. Maça gibi enerji seviyesini yükseltmek, daha güçlü ve dayanaklı olmak, yorgunluk ve halsizliği azaltmak veya gidermek ve cinsel güç için değişik kombinasyonları birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kansızlık Ve Demir Eksikliği İçin Bitkisel Tedavi

Isırgan otu

Kara hindiba

Dulavrat otu kökü

Kekik

250 gr çökelek

keten tohumu 1 çorba kaşığı

1 çorba kaşığı çörek otu

1 tutam ceviz

biraz zeytinyağı ve nar ekşisi de katıp karıştırılır. Pancar suyu, havuç suyu, 1 tutam kimyon hazırlanıp içilir. 30 ml yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal sabah, öğlen yenilir. Özellikle yukarda belirtilen takviyeler ve bitkisel tedaviler düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Bu hastalıklar hemen geçen veya düzelen bir hastalık değildir. Beslenmeye dikkat ederek ve takviyeler alarak zamanla bu eksiklikler ortadan kalkar. Eğer yukardaki geçen takviyelere veya bitkisel kürlere alerjisi olanlar o maddeyi kullanmaması gerekir. Ayrıca bunları kullandıktan bir süre sonra test yaptırıp ne kadar yükseldiğini veya hastalığın ortadan kaydolduğunu öğrenmek için gereklidir.