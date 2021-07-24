Demir çelik sektörü ihracata çalışıyor

Yalçın Ertan, demir çelik sektöründe talebin hızla arttığını ancak üretim ve ham madde tedarikinin buna yetişemediğini, fiyatların ise hızla yükseldiği bir dönemin yaşandığını bildirdi. Talep artışının beklediklerinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Ertan, bir yıl öncesine göre bazı ürünlerde fiyatların neredeyse ikiye katlandığını bildirdi. Ertan, “Aldığımız siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebiliyoruz. Şu anda eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız, diğer bir deyişle 2-3 aylık satış pozisyonuyla gidiyoruz.” diye konuştu.

Pik yapması bekleniyor

Son 3 aydır aşılamaların artmasıyla üretimin de artmaya başladığını, fiyatların yavaş yavaş oturmasını beklediklerini dile getiren Ertan, yüksek talep ortamının gelecek yıl da sürmesini beklediklerini belirtti. Ertan, şunları söyledi: “Önümüzdeki 1 yıllık zaman dilimini dengelenme süreci olarak görüyoruz. 2020 yılında salgın sebebiyle kapanan fabrikalar, durdurulan üretimler sebebiyle talep çok düşük seviyelere gerilemişti, pandeminin yavaşlaması ile birlikte talep 2020 yılına kıyasla oldukça arttı. Talebin bu yıl pik yapması sebebiyle tedarikte gecikmemek için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Çelik ihracatı 6 ayda 10 milyar dolara dayandı

Ege İhracatçıları Birlikleri verilere göre, Türkiye’nin çelik ihracatı yılın 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 9 milyar 208 milyon dolara çıktı. Çelik ihracatında ilk sırada 580 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 568 milyon dolarla İspanya, 537 milyon dolarla İtalya izledi. En dikkat çekici artış ise Güney Amerika ülkesi Peru pazarında yaşandı. 2020 Ocak-Haziran’da 34 milyon 199 bin dolar olan bu ülkeye çelik ihracatı yüzde 778 artışla 300 milyon 452 bin dolara çıktı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı ise 6 aylık dönemde yüzde 51 artışla 5 milyar 685 bin dolara yükseldi.