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Ekonomi Demir çelik devinden büyük personel alımı
Ekonomi

Demir çelik devinden büyük personel alımı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:43:00 -
Demir çelik devinden büyük personel alımı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), 2024 yılı için planladığı işçi alımı sürecinde önemli bir adımı tamamladı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), 2024 yılı için planladığı işçi alımı sürecinde önemli bir adımı tamamladı. Yaklaşık 650 işçi adayı için yapılan sınavlar sonuçlandı ve başarılı olan adaylar sağlık kontrollerine tabi tutulmaya başlandı.

Sınavlar Tamamlandı, Sağlık Kontrolleri Başladı

ERDEMİR tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, şimdi sağlık kontrolleri için randevu almaya başladı. Sağlık kontrolleri süreci, adayların fiziksel ve sağlık açısından işe uygunluğunu belirlemek amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Mülakatlar ve İş Başı Yapacak Adaylar Belirlenecek

Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan adaylar, sonraki aşama olarak mülakatlara alınacak. Mülakat sürecinde adayların yetkinlikleri, deneyimleri ve motivasyonları değerlendirilerek, işe alınacak adaylar belirlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz Yıldan Farklılık: 650 Yeni İşçi Alımı

ERDEMİR, geçtiğimiz yıl yapılan işçi alımından farklı olarak bu yıl 650 yeni işçi alımı planlıyor. Geçen yıl 500 kişiye iş imkanı sunan şirket, bu yıl daha fazla istihdam yaratmayı hedefliyor.

ERDEMİR İşe Alım Politikası ve Gelecek Planları

ERDEMİR, işe alım süreçlerini titizlikle yöneterek, iş gücü ihtiyacını karşılamayı ve fabrika operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, nitelikli iş gücüyle üretim kapasitesini artırarak sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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