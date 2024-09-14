DEM'in ikiyüzlülüğü ifşa oldu! Narin'in ölümü üzerinden kirli oyun

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Narin’in ölümünün ardından DEM Parti'nin sokaklara çıkarak hükümet ve Müslümanları hedef almasını sert bir dille eleştirdi. Ünal, bu tür fırsatçılığın ve ikiyüzlülüğün özellikle Kürtler tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Geçmişte terör örgütünün kadınlara uyguladığı şiddetin ve baskının görmezden gelindiğini ifade eden Ünal, bu ikiyüzlülüğün toplumda fark edilmesi gerektiğini belirtti. İşte Aydın Ünal'ın yazısının ilgili bölümü:

"Narin’in cesedi bulunduğu anda DEM sokağa çıktı ve fırsatçılıkla, Hükümet’i, Hüdapar’ı, Müslümanları hedef alan bir gösteri yaptı. Bu ikiyüzlülüğü, bu fırsatçılığı en başta Kürtler iyi analiz etmeli. Daha bu yıl 22 Ocak’ta Rojin adlı 13 yaşında bir “çocuk terörist” dağda öldürüldü. Örgütten kaçtıkları için günlerce işkence ve tecavüze maruz kalan, infaz edilen ve nereye gömüldükleri bile belli olmayan 5 kadın unutulmadı. Dağdaki tacizler, tecavüzler hiç konuşulmuyor. Öcalan’ın Şam’daki ofisinde PKK’lı kadınları nasıl “özgürleştirdiği” konusunda mağdurların bile ağzını bıçak açmıyor. Teröristler arasında ilişki serbest bırakılmadan önce, birbirine âşık oldu diye infaz edilen kadın ve erkeklerin hikâyesi anlatılmıyor. Her şeyiniz sahte, gözyaşlarınız, duyarlılıklarınız dahi…"

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