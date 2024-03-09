  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM’in altı kaynıyor! DEM’li başkan CHP’ye faşist dedi ve ekledi, “Size Afyon’da da İstanbul’da da kaybettireceğiz”
Gündem

DEM’in altı kaynıyor! DEM’li başkan CHP’ye faşist dedi ve ekledi, “Size Afyon’da da İstanbul’da da kaybettireceğiz”

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:04:00 -

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın “Bu kapıdan içeri HDP giremeyecek” sözleri sonrası HDP/CHP arasında başlayan gerilim büyüyerek devam ediyor. CHP eş başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in tövbesi dahi HDP/DEM’lilere kesmedi. DEM Aydın Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Zozan Koç, “size Afyon’da, Aydın’da ve İstanbul’da da kaybettireceğiz” diyerek CHP’yi tehdit etti.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın ana muhalefet partisinde tartışmaya yol açan "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor.

DEM Partili Zozan Koç, “CHP Ayfon Belediye Başkan Adayı sizi belediyenin kapısından almayacağım diyor. Biz zaten sizin bu faşist zihniyetinizle savaşıyoruz. Biz bu güne kadar onlarla mücadele ettik. Mücadele etmeyi en iyi bilen halk biziz. Ezilen de biziz, sömürülen de biziz. Biz buradan onlara şunu söylemek istiyoruz ki, sizin bu faşist zihniyetinizi öyle bir yeneceğiz ki siz Aydın'ı da kaybedeceksiniz, İstanbul'u da, Afyonu da, Mersin'i de, her yeri de kaybedeceksiniz. Biz bunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçek yüzlerini görün! Çakma ülkücü Mansur DEM Parti ile anlaştı!
Gerçek yüzlerini görün! Çakma ülkücü Mansur DEM Parti ile anlaştı!

Siyaset

Gerçek yüzlerini görün! Çakma ülkücü Mansur DEM Parti ile anlaştı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak
Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

Gündem

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet
İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Gündem

İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

DEM Partilileri afallatmıştı! Özgür Özel’i de faka bastıran CHP’li Burcu Köksal’dan flaş hamle
DEM Partilileri afallatmıştı! Özgür Özel’i de faka bastıran CHP’li Burcu Köksal’dan flaş hamle

Siyaset

DEM Partilileri afallatmıştı! Özgür Özel’i de faka bastıran CHP’li Burcu Köksal’dan flaş hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23