DEM’in altı kaynıyor! DEM’li başkan CHP’ye faşist dedi ve ekledi, “Size Afyon’da da İstanbul’da da kaybettireceğiz”

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın ana muhalefet partisinde tartışmaya yol açan "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor.

DEM Partili Zozan Koç, “CHP Ayfon Belediye Başkan Adayı sizi belediyenin kapısından almayacağım diyor. Biz zaten sizin bu faşist zihniyetinizle savaşıyoruz. Biz bu güne kadar onlarla mücadele ettik. Mücadele etmeyi en iyi bilen halk biziz. Ezilen de biziz, sömürülen de biziz. Biz buradan onlara şunu söylemek istiyoruz ki, sizin bu faşist zihniyetinizi öyle bir yeneceğiz ki siz Aydın'ı da kaybedeceksiniz, İstanbul'u da, Afyonu da, Mersin'i de, her yeri de kaybedeceksiniz. Biz bunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.