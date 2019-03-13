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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında ağır yaralanan Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:26
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.

Yoğun bakımda kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika, yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü isimler hastaneye akın etti

Kazanın duyulmasının ardından Çika ve Demet Akbağ'ın yakınları ile sanat, iş ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Akbağ arka kapıdan giriş yaptı

Oyuncu Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Demet Akbağ
  4. Zafer Çika

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