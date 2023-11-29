Demet Akalın'dan canlı yayında itiraf: Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu! Herkes şaşırdı, yok artık dedirtti!

Türkiye'ye bomba gibi düşen ve günlerdir konuşulan, haklarında soruşturma yürütülen, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dilan Polat ile bir dönem yakın arkadaş olan Demet Akalın, yorumculuk yaptığı "Gel Konuşalım" programında Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia etti. Doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemden arkadaşlıkları olan ikili, geçtiğimiz yıllarda küsmüştü. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor.

BİR DÖNEM DEMET AKALIN'LA ÇALIŞMIŞTI

Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün programda çarpıcı iddialar ortaya attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Akalın, "Dilan keşke kendi çocuklarını düşünseydi. Çocuklarının aydınlık gelecekleri için bu kadar entrika içine girmeseydi. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmor geliyordu. Bir gün dayak yediği için bana geldi. Benim de Ece diye bir arkadaşım vardı ona karakola götürmesini söyledim. Çünkü ben götürdüğüm zaman iş başka yere gidiyor. Engin'e çok aşıktı evet ama o başka bir sendrom. Katiline aşık olan..." dedi.

İşte haberin devamı....

"ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I DÖVÜYORDU"

Demet Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmordu. Yakın arkadaşım onu karakola götürmüştü" dedi.

"2019'DAN ÖNCE…"

Sunucu Jess Molho o iddiayı şöyle anlattı: "Burada mesela diyor ki Demet Akalın, '2019'da bir darp durumu var. Engin Polat, Dilan Polat'ı darp ediyordu' diyor" Bu bilgiyi Demet Akalın "2019'dan önce" şeklinde düzeltti.

Molho, daha sonra bir başka fenomenden bahsederek programdaki avukata şu soruyu yöneltti: "Laz Kızı'nın yanında kocası var. Rumuzu bu. Belki adam bu kadını zorluyor. Bu da bir senaryo olabilir. Bir Stockholm sendromu durumu var mı? Engin Polat veya Dilan Polat'ta?"

"CELLADINA AŞIK OLMAK…"

Avukat ise şunları söyledi: "Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki şiddeti ilk defa duyuyorum. Şunu söyleyebiliriz: Türkiye'de birçok çift aralarındaki bozuk kimyayı aşk sanarak devam ediyorlar ilişkilerine. Haliyle bir noktada bu bozuk kimya, sizin iyileşmeye ihtiyacınız olduğu noktada aslında... Stockholm sendromu 'Celladına aşık olmak' der..." dedi.

Geçmişte sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermelerde bulunan Demet Akalın ile Dilan Polat arasında ne yaşandı? Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini izleyen Demet Akalın sessizliğini bozdu: Birtakım şeyler hissettiğim için uzaklaştım...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, haklarında soruşturma yürütülen, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında bir açıklama da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış.

Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat itiraflarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın Dilan Polat açıklamaları...

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da dikkat çeken açıklamalar yapan Akalın "Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi." dedi.

Ünlü isim açıklamasında "Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım.

Benimle ve Hira'yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!" cümlelerine yer verdi.

Bir dönem Dilan Polat'ın videosunun altına Demet Akalın'ın kızı Hira'nın hesabından, "enerciii bu kızdan nefretcii" yorumu yapılınca Dilan Polat, "Annesi hesapları karıştırmış küçük çocuk nefretçiii diyecek kadar nefret duygusunu bilmiyordur sanırım. Enerci Hiracım enerci" ifadelerini kullanmıştı.(sabah)