Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin evine haciz geldi

Şarkıcı Demet Akalın’ın Beykoz’daki evine haciz geldi. Martaş Nakliyat'ın borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın hacizlerle boğuşan eşi Okan Kurt ve ailesine bu kez de karşılıksız çek suçundan 3 ayrı dava açıldı. Davada Okan Kurt, babası ve kardeşine çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulması ile her bir çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

DEMET AKALIN KİMDİR?

23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.

İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken annesinin elinden tutmasıyla soluğu Yaşar Alptekin'in Mankenlik kursunda aldı. Başardığını düşündüğü bir zamanda "hadi bir albümün olsun" dedi ve "SEBEBİM" adlı albümünü piyasaya çıkardı, işler yolunda gitti yani başarıya bir başarı daha eklendi ve artık mankenliği bırakıp tamamen şarkı söylemeyi seçti.