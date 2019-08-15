Türkiye dev projelere imzasını atmaya devam ediyor. Şarkıcı Demet Akalın, kullandığı İstanbul-İzmir otoyoluna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Demek Atalan, İstanbul-İzmir otoyolunun güzelliğini karalamak için yolun pahalı olmasını eleştirenlere yaptığı paylaşımla en güzel cevabı verdi. Demet Akalın’ın paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mutlu etti ve Başkan Erdoğan, Demet Akalın’ı telefonla aradı. Peki Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol paylaşımı için ne yazdı?

Şarkıcı Demet Akalın, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak teşekkür etti. Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.