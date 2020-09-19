Demet Akalın dayanamayıp isyan etti: Villalarda hunharca...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması o hayata alışkın güruhu durduramadı. Kendi hayatlarıyla birlikte çevresindeki ve ülkesindeki insanların hayatını da önemsemeyen kesim, Kovid-19 salgınına rağmen eğlence partilerine aralıksız devam ediyor. İstanbul Acarkent'te oturan şarkıcı Demet Akalın da uzun zamandır devam eden bu partilere isyan ederek İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

"Bir şeyler yapın ama gerçekten fena"

Acarkent'te oturan Akalın, komşu sitelerdeki bitmek bilmeyen partilerden rahatsız oldu. Yan sitelerinde bulunan Beykoz Konakları'nda her gün partiler düzenlendiğini belirten Akalın, İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını ve komşularının sürekli villalarda partiler düzenlediğini söyledi. Akalın, “Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!” ifadelerini kullandı.