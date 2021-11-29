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Gündem Demek ki sağlık sistemi iflas etmemiş! CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür
Gündem

Demek ki sağlık sistemi iflas etmemiş! CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, anne ve babasının koronavirüs hastalığına ilişkin Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:46:00 - 2021-11-29 22:02:38
Demek ki sağlık sistemi iflas etmemiş! CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür

 Yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ordu’da yaşayan babası İhsan Şahin ve annesi Ayten Şahin’e koronavirüs teşhisi kondu. Kaftancıoğlu'nun anne ve babası Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi oldu.

Bakan Koca'ya teşekkür etti

Anne ve babasının hastalık sürecine ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Anne ve babamın Covid-19 hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederim.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesi'nin tüm sağlık emekçilerine Dr.İhsan Bey ve Dr.Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler."

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