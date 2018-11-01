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Demek evinizi satıyorsunuz...

Herkesin malı kendi gözünde saray! Aynı ev başkasında olsa, üç on para değer biçeriz de kendi evimiz olduğunda, bin dereden su getirir çıtayı yüksek tutmaya çalışırız.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:06
Demek evinizi satıyorsunuz...

Fakat, evinizi satma kararı mı aldınız; o vakit akıllıca davranmaya ihtiyacınız var. Sonra pişmanlık yaşamamak için ne yapmalısınız?

Eviniz öncelikle şöyle bir elden geçirilmek isteyecektir. Uzunboylu harcamadan, düşük bütçeli masraflarla evinizde büyük farklılıklar oluşturabilirsiniz. İşte evinizin satışını kolaylaştıracak faydalı ipuçları…

Evinize önce alıcı gözüyle bakın

1. Eviniz için satılık ilanı vermeden önce ilk adımınız kendinizi alıcıların yerine koymak… Yani evinize bir yabancı gözüyle bakmak..

2. Tıpkı bir alıcı gibi evinizi dıştan içe gezin ve inceleyin. Siz olsanız hangi detaylara bakardınız? Dilerseniz yorumlarınıza güvendiğiniz bir yakınınızdan görüş alabilirsiniz. Bu kısa turla kendinize bir “yapılacak işler listesi” çıkarın.

3. Listeniz hazır. Şimdi sıra önceliklerinizi belirlemekte. Öncelikli işleri çıkarmak hem listenizi sadeleştirecek hem de bütçenizi doğru planlamanıza yardımcı olacaktır.

4. Evinizin dış görünümü, alıcıların ilk izlenimini etkileyeceği için işe dış özelliklerden başlayın. Bahçeniz varsa çiçekler ektirmek ya da bir apartman dairesiyse temiz görünmesine, balkonlarında fazla ve eski eşyaların bulunmamasına dikkat etmek yeterli.

5. Evinizin giriş kapısında çöp kovası, eski eşyalar bulunmamalı. Şık bir paspas bile alıcının izlenimini olumlu etkileyecektir.

6. Ev içerisinde duvarları temizletmek, hatta evin duvarlarını açık bir renkle boyatmak iyi olacaktır.

7. Evinizi mümkün olduğunca hoş ve sıcak göstermeye çalışın. Unutmayın, insanlar ev alırken önce duygularıyla karar verir.

8. Son olarak kapı ve pencere kulplarını, mutfak dolaplarının rahat açılır kapanır olduğunu kontrol edin. Gacır gucur etmesinler. N'olacak basit bir dikiş makinesi yağı ile hepsinin üstesinden gelebilirsiniz.

İlanı vermeye hazırsanız…

1. Evinizi satış için hazır hale getirdikten sonra eviniz için detaylı bir ilan hazırlayın.

Evinizin bulunduğu bölgede size en yakın gayrimenkul firmasıyla temas kurun. Böylece profesyonel bir ilgi ve satış stratejisi gerektiren bu alanda evinizin satışını hızla gerçekleştirebilirsiniz.

2. Emlak arayanların en çok kullandığı kanal devrimizde internet oluyor. Satılık ev ilanınızın fotoğraflarının alıcılarda oluşturmak istediğiniz izlenimi vermesine özen gösterin. Eğer bir emlakçı ile anlaşma yaparsanız, zaten onlar gelip pazarlamacı gözüyle fotoğraflar çekeceklerdir.

3. Ev ilanınızda tüm bilgileri detaylı vermeye özen gösterin: Oda ve banyo sayısı, metrekare ölçüleri, evin bulunduğu bölge, bina yaşı, semt ve ulaşım avantajları gibi..

Ve en başta söylememiz gerekeni zaten bildiğiniz için sona bırakıp hatırlatmak isteriz:

Müslümana dürüstlük yakışır. Aldatmak haramdır. Malınızın kusuru varsa onu da söylemek hem fazilettir ve hem de alıcıda size olan güveni artıracaktır.

Dürüst bir satıcı olursanız, elinize geçen para aile sofranızdan boğazınıza helal rızık olarak geçer.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:06
  1. ev satarken dikkat edilmesi gerekenler

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