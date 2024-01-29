  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamu işçilerine ek zam için önemli görüşme!

20 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

BirGün'ün skandal kilise haberine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye müjdeyi az önce verdi

NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

Karıncaları, bulutları izleyip deprem bilen isimden korkutan uyarı: O ilimizde 7.5 şiddetinde deprem olacak

Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Şimdi tüm Türkiye bunu konuşuyor

AK Parti’den “Yeniden Refah” bombası! O detay herkesi şaşkına çevirdi! Vay vay vay

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı
Siyaset DEM'den skandal sözler! Teröristlere selam çaktı
Siyaset

DEM'den skandal sözler! Teröristlere selam çaktı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:46:00 - 2024-01-29 18:04:01
DEM'den skandal sözler! Teröristlere selam çaktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, aday tanıtım toplantısında skandal bir konuşma yaptı. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partili Oruç, öldürülen teröristlere selam gönderdi.

31 Mart yerel seçim sürecine giderken partilerin çalışmaları da hız kazandı. İYİ Parti'nin kapılarını kapattığı CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi Özgür Özel genel başkanlığında da ittifakını koruyor.

İttifak görüşmeleri sürerken DEM Parti, bir taraftan da adaylarını açıklamaya devam ediyor.

DEM Parti kadın adaylarını tanıttı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da düzenlediği toplantıyla partinin kadın adaylarını tanıttı. Bir otelde düzenlenen törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti kadın milletvekilleri ve kadın adaylar ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada skandala imza attı. Terörün arka bahçesi konumunda yer alan DEM Parti bir kez daha terörün arkasına sığındı.

Öldürülen teröristlere selam gönderdi

Oruç yaptığı konuşmada, öldürülen kadın teröristlere selam çakarak, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Biat etmiyoruz diyen bütün kadınlara selam olsun"

DEM Partili Oruç, tepki çeken konuşmasında şunları söyledi.

Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Selam olsun Clara Zetkinlere, Rosa Luxemburglara, Behice Boranlara, Şirin Tekelilere, Sakinelere, Sevelere, Hevrin Heleflere. Binlerce kez selam olsun onlara.

Buradan onlara sözümüz olsun ki 31 Mart seçimlerinde başta kadın eş başkan adayları olmak üzere belediyeleri tek tek kazanarak, kayyımları tek tek göndererek, kayyımcı zihniyetle tek tek hesaplaşarak, demokratik ekolojik bir belediyecilik anlayışı ile kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışıyla yerelden demokrasiyi güçlendirmeye söz veriyoruz.

Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor
Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor

Gündem

Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor

DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'
DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'

Siyaset

DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'

DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil
DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil

Gündem

DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın" target="_blank">
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın

Siyaset

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı
Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

Gündem

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

CHP neden kendi kalelerinde aday çıkaramıyor? Cüneyt Özdemir'in ifşası gündeme oturdu
CHP neden kendi kalelerinde aday çıkaramıyor? Cüneyt Özdemir'in ifşası gündeme oturdu

Siyaset

CHP neden kendi kalelerinde aday çıkaramıyor? Cüneyt Özdemir'in ifşası gündeme oturdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23