DEM'den skandal sözler! Teröristlere selam çaktı

31 Mart yerel seçim sürecine giderken partilerin çalışmaları da hız kazandı. İYİ Parti'nin kapılarını kapattığı CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi Özgür Özel genel başkanlığında da ittifakını koruyor.

İttifak görüşmeleri sürerken DEM Parti, bir taraftan da adaylarını açıklamaya devam ediyor.

DEM Parti kadın adaylarını tanıttı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da düzenlediği toplantıyla partinin kadın adaylarını tanıttı. Bir otelde düzenlenen törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti kadın milletvekilleri ve kadın adaylar ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada skandala imza attı. Terörün arka bahçesi konumunda yer alan DEM Parti bir kez daha terörün arkasına sığındı.

Öldürülen teröristlere selam gönderdi

Oruç yaptığı konuşmada, öldürülen kadın teröristlere selam çakarak, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.

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"Biat etmiyoruz diyen bütün kadınlara selam olsun"

DEM Partili Oruç, tepki çeken konuşmasında şunları söyledi.

Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Selam olsun Clara Zetkinlere, Rosa Luxemburglara, Behice Boranlara, Şirin Tekelilere, Sakinelere, Sevelere, Hevrin Heleflere. Binlerce kez selam olsun onlara.

Buradan onlara sözümüz olsun ki 31 Mart seçimlerinde başta kadın eş başkan adayları olmak üzere belediyeleri tek tek kazanarak, kayyımları tek tek göndererek, kayyımcı zihniyetle tek tek hesaplaşarak, demokratik ekolojik bir belediyecilik anlayışı ile kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışıyla yerelden demokrasiyi güçlendirmeye söz veriyoruz.