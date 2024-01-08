DEM'den CHP'ye gözdağı!

HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Antalya’da salon taleplerini reddeden CHP'li belediyeye ateş püskürdü. Yerel seçimlere ilişkin adeta gözdağı veren HDP'li Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın, ama salon bile vermeyeceksin. Bize selam vermeyene, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz" dedi.

Yerel seçimler öncesi PKK terör örgütünün siyası uzantısı HDP/DEM ile ortaklık masasına oturma planı yapan CHP, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya 1'inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

HDP'DEN CHP'YE GÖZDAĞI

HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı konuşmasında kongre için salon talebini reddeden CHP'li belediyeye çok sert tepki göstererek yerel seçim öncesi adeta gözdağı verdi.

"OYUMUZLA SALTANAT KURDUN"

Bakırhan, başta CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Özgür Özel yönetimine adeta rest çekti. Bakırkan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin." dedi.



"OY VERMEYİZ..."

Bakırhan şöyle konuştu:

"Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; Biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz."

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