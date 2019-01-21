Dembele 15 gün forma giyemeyecek



İSTANBUL (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek. Barcelona Kulübü, La Liga'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu. Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı. Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.