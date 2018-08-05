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Demba Ba'ya ırkçı sözler! Çılgına döndü

Beşiktaş ve Göztepe'nin eski futbolcusu Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta ırkçı sözler yüzünden çılgına döndü. Demba Ba'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:52
Demba Ba'ya ırkçı sözler! Çılgına döndü

Ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Senegalli golcü Demba Ba, geçtiğimiz sezonun ardından yeniden Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'nın yolunu tutmuştu.

Yıldız isim, takımının ligin 16'ncı haftasında Changchun Yatai deplasmanında oynadığı maçın ikinci yarısında yaşanan bir olayın ardından deyim yerindeyse çılgına döndü.

Rakip takım futbolcularından Zhang Li'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanmasına sert tepki gösteren 33 yaşındaki santrforu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Hakem olay sonrası iki oyuncuya da sarı kart çıkarırken Çin Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:52
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