Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi.



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