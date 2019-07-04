Demagoji kelimesi nasıl yazılır TDK? Demogoji mi demagoji mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'demagoji'dir. Demagoji mi, demogoji mi yoksa demegoji mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili ayrıntılar...

Demagoji nedir?

Laf cambazlığı

Demagoji nasıl yazılır?

Bu kelimenin “demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı demagojişeklinde olmalıdır.

demogoji (Yanlış kullanım)

demegoji (Yanlış kullanım)

demagoji (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu tartışmalar demagojiden öte hiçbir anlam ifade etmiyor.”