DEM teröristbaşı Öcalan için 'büyük yürüyüş' başlatıyor! CHP'li Özel buna da sessiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu.

TBMM kürsüsünde teröristbaşı savunması!

DEM'li Oruç, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'tecrit' uygulandığını öne sürdü. Oruç teröristbaşı için 1 Şubat günü Kars ve Van'da yürüyüş başlatacaklarını açıkladı.

DEM Parti adına konuşan Oruç, yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

DEM Parti TBMM kürsüsünde teröristbaşı için yürüyüş kararını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yine sessiz kaldı. DEM'lilere ittifaklarına gelen eleştirilere cevap veren Özel, "Her partiyle ne kadar görüşüyorsak DEM ile de o kadar görüşüyoruz" savunması yaptı.