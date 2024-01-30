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Gündem DEM teröristbaşı Öcalan için 'büyük yürüyüş' başlatıyor! CHP'li Özel buna da sessiz
Gündem

DEM teröristbaşı Öcalan için 'büyük yürüyüş' başlatıyor! CHP'li Özel buna da sessiz

Yeniakit Publisher
2024-01-30 20:10:00 - 2024-01-30 20:18:49
DEM teröristbaşı Öcalan için 'büyük yürüyüş' başlatıyor! CHP'li Özel buna da sessiz

DEM Parti TBMM'de düzenlediği basın toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için büyük yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu.

TBMM kürsüsünde teröristbaşı savunması!

DEM'li Oruç, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'tecrit' uygulandığını öne sürdü. Oruç teröristbaşı için 1 Şubat günü Kars ve Van'da yürüyüş başlatacaklarını açıkladı.

DEM Parti adına konuşan Oruç, yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

DEM Parti TBMM kürsüsünde teröristbaşı için yürüyüş kararını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yine sessiz kaldı. DEM'lilere ittifaklarına gelen eleştirilere cevap veren Özel, "Her partiyle ne kadar görüşüyorsak DEM ile de o kadar görüşüyoruz" savunması yaptı.

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Yorumlar

Abdullah

idamı kaldırırsanız problem dahada büyür.

Gültekin

CHP GEN. BŞK. ÖZGÜR ÖZEL'E, SİZLER "HER PARTİ İLE NE KADAR GÖRÜŞÜYORSAK DEM'LE DE O KADAR GÖRÜŞÜYORUZ" ACABA HER PARTİ DEDİĞİNİZ HDP GİBİ, DEM GİBİ BUNLARIN BENZERLERİ GİBİ HER PARTİ TERÖR VEYA TERÖRİSTLERLE İLTİSAKLI MI?, MKA KURDUĞU PARTİYİ ŞAİBE ALTINA SOKARAK NİÇİN LEKELİYORSUNUZ?
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