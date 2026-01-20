Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin?
10 Mart mutabakatına ve Suriye ordusuna entegre olma sözüne bir türlü uymaması üzerine SDG’nin işgal ettiği topraklardan söküp atılması terör örgütü kadar DEM Parti’yi de üzdü. Bugünkü grup toplantısını Suriye sınırındaki Nusaybin’de yapan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, grup toplantısı öncesi Sınır Parkı’na protesto yürüyüşü yaptı. Onca çağrıya rağmen bir türlü masaya oturmayan SDG yerine topraklarını terör işgalinden kurtaran Suriye yönetimini suçlayan Hatimoğluları ve Bakırhan, SDG’ye pusu kurulduğunu iddia etti. Konuşmalarda Devlet Bahçeli’ye de tepki gösterildi.
DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, terör örgütü SDG’ye destek için Suriye sınırındaki Nusaybin’de yapıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı’nda yapılacak grup toplantısı için ilçeye gitti. Eş genel başkanlar öncülüğünde Suriye’deki terör operasyonları protesto edildi. Demiryolu Kavşağından başlayan ve Sınır Parkı’nda sona eren yürüyüşün ardından grup toplantısı başladı. Yürüyüşün ardından konuşan Hatimoğulları, “Şu an Nusaybin’de sıfır noktasındayız. Birkaç adım ötemizde, Kürt kardeşlerimiz şiddetli bir savaş tehlikesi altında. 10 Mart mutabakatıyla ilgili hâlâ görüşmeler sürerken; Şam yönetimi ile SDG arasında, özyönetim arasında görüşmeler devam ederken, birdenbire masa devrildi. Halep’te öncelikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde katliam başlatıldı. Önce Fırat’ın batısında, şimdi de Fırat’ın doğusunda bir işgal hareketi başlatılmış durumda. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye’de yandaş medya, AKP-MHP iktidarının sözcüleri; Suriye’deki gelişmeler hakkında Türkiye ve dünya kamuoyunu yalan yanlış doldurmaya çalışıyor. SDG 10 Mart mutabakatına uymadı diyorlar. Bu tamamen yalandır. 10 Mart mutabakatına uymayan, Şam yönetiminin kendisidir" dedi.
SDG’YE HALEP'TE PUSU KURULDU
Tülay Hatimoğulları'nın ardından konuşan Tuncer Bakırhan ise, şunları söyledi: "Kuzey Doğu Suriye'de bir örgüt, onun uzantıları, onu destekleyen uluslarası güçler var. Kürtler ise tek, dünya Kürtlerin statüsüz, kimliksiz yaşaması için bir olmuş. Kazanımlarınızdan vazgeçin diyorlar, Kürt gençleri Kobani'de kendi anadiliyle eğitim görmesin diyorlar. Kürtler teslim olsun istiyorlar. Biz oradaki soydaşlarımızın onursuz bir yaşamını istiyor muyuz? Rejim Halep'te bir pusu kurdu. Alçakça. Kürtler anlaşmaya uyarak geri çekilmesine rağmen, toplarla tüfeklerle Kürtleri sürmeye çalıştılar. 10 Mart mutabakatına uymayan Şara'dır. Kürt düşmanlarını unutursak kalbimiz kurusun. İktidar medyası algı oluşturuyor. Asıl tehdit Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. Utanmadan Kürt-Türk kader birliği yaptı diyorlar. Bir tarafta barış diyor, bir tarafta halkımızın katledilmesine çanak tutuyorlar. Bu sahtekarlıktır.”
BAHÇELİ'YE TEPKİ: SANA MI SORACAĞIZ
Tuncay Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi: "Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? 'PKK’nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, 'Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı' diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"
