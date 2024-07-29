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Gündem DEM Partili Van Belediye başkanından PKK paçavrasıyla halay
Gündem

DEM Partili Van Belediye başkanından PKK paçavrasıyla halay

Yeniakit Publisher
2024-07-29 13:05:00 -

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın, PKK'nın paçavrası ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Şedal'ın görüntüleri kısa sürede tepki topladı.

Mersin'de geçtiğimiz günlerde bir grup PKK yandaşı, halay çekerken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar attı.

Skandal görüntüler sonrası kısa sürede harekete geçildi ve soruşturma başlatıldı.

Bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atan şahıslar paketlendi.

PKK paçavrasıyla halay çekti

Yaşananların ardından bu kez de Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın tepki çeken görüntüleri ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaydedilen görüntülerde Şedal'ın katıldığı düğünde PKK paçavrasıyla halay çektiği görüldü.

Şedal'ın o anları böyle görüntülendi.

Terör halayına Siirt'te de geçit yok

Öte yandan terör halayı yine geçtiğimiz günlerde Siirt'te ortaya çıkmıştı.

PKK terör örgütü propagandası içeren türkü eşliğinde halay çeken kadınların görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

 

Ölürüm Türkiyem dinletildi

Siirt'in yanı sıra Mersin'de teröristbaşı Öcalan sloganlarıyla halay çekenler de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişinin adliye süreci devam ederken gözaltı işlemleri ve sonrasında yaşananların görüntüleri paylaşıldı.

Terör halayı çekenler, ekip otosunda emniyete götürülürken Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletildi.

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