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Gündem DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gözünü petrole dikti! Yüzde 10 pay istediler
Gündem

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gözünü petrole dikti! Yüzde 10 pay istediler

Yeniakit Publisher
2024-05-31 12:15:00 -
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gözünü petrole dikti! Yüzde 10 pay istediler

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye yönetimini devralan DEM Partili belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ildeki bir petrol firmasından çıkardığı petrolün yüzde 10'unu istedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde görevi devralan DEM'li yönetim skandal bir icraata imza attı. Belediyenin, Diyarbakır'daki petrol firmasından çıkardığı petrolün yüzde 10'unu istediği öğrenildi.

TESİSİN YOLUNU KAPATTILAR

Özel bir petrol arama şirketi 3 yıl önce petrol bulduğu kuyuya ulaşım için görevlendirme yapılan belediye müracaat etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediye orada bulunan tesisinin içinden şirkete geçiş izni verdi.

Seçimden sonra göreve gelen DEM'li yönetim, 6 Mayıs'ta, belediye tesisi içinden geçen petrol arama şirketinin kullandığı yolu kapattı.

SKANDAL İDDİA: ÇIKAN PETROLÜN YÜZDE 10'UNU İSTEDİLER

Çalışmaları engellenen firma yetkilileri, sorunun çözümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.

Yapılan görüşmede, firma yetkilileri ne kadar petrol çıkardığını kaç kuyusu olduğu gibi sorularına muhatap oldu.

Eş Başkanı Doğan Hatun ile yapılan görüşmede ise Hatun, madenlerin halka ait olduğunu oradaki yolun kullanıma açılması için Diyarbakır'da çıkardıkları petrolün yüzde 10'unu veya buna mukabil gelen paranın kendilerine ödenmesi gerektiği söylediği iddia edildi.

Petrol kanununa göre Türkiye'deki petrol kaynakları devletin hükmü ve tasarrufu altında olmasına rağmen DEM Partili belediye petrolü kendi malı olarak görüp şirketten pay isteyerek bir skandala imza atmış oldu.

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