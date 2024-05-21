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Gündem DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz
Gündem

DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz

Yeniakit Publisher
2024-05-21 17:58:00 -
DEM Partili Cizre Belediyesi’nde işçi kıyımı tam gaz

İşten çıkarılan işçilerden biri olan Viyan Ölmez mobbing ve baskılara maruz kaldıklarını savunarak, 7 yıldır çalıştığı belediyeden çıkarıldığını bildirdi.

 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları çadır nöbeti başlattı.

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin bu kararını işçi haklarının ihlali olarak gördüklerini, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İşçilerin emeği ve alın terinin hiçbir siyasi veya idari kararın kurbanı olmaması gerektiğini kaydeden Usal, sendika olarak işten çıkarılan işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Bu haksızlığa karşı hukuki tüm yollara başvuracaklarını ifade eden Usal, şöyle konuştu:
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“DEM Parti’li Belediye Başkanı ile görüşme talebimiz her seferinde olumsuz sonuçlandı. Onların haklarını sonuna kadar savunacağız. İşçilerimizin görevlerine iade edilmeleri için tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda belediye yönetiminden beklentimiz, bu haksız karardan bir an önce geri adım atarak işçilerimizin işlerine iade edilmesidir. Çıkarılan işçi sayısı 34’e yükseldi. Biz de burada çadır kurma kararı aldık. İş kıyımlarını durdurana kadar arkadaşlarımızla eylemlerimize devam edeceğiz. En önemlisi işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe dönmelerini sağlamak. İşçinin iradesini hiçe saydılar ve işçi kıyımlarına devam ediyorlar. Onlar bunları yapmaya devam ettiği sürece biz de burada arkadaşlarımızla direnmeye devam edeceğiz.”

İşten çıkarılan işçilerden Viyan Ölmez de mobbing ve baskılara maruz kaldıklarını savunarak, 7 yıldır çalıştığı belediyeden çıkarıldığını bildirdi.

Ölmez, “İşe iademiz gerçekleşene kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz ve son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Funda Sağın ise bir ay içerisinde nedensiz bir şekilde iki defa görev yerinin değiştirildiğini, buna rağmen işini yapmaya sürdürdüğünü anlattı.

Sağın, “Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği belediye encümenleri tarafından mobbinge maruz kalıyorduk. En sonunda bizi haksız yere çıkardılar. Pes etmeyeceğiz, hakkımızı arayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

İşçilere, Öz-Sağlık İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Murat Yardımcı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Osmanlı Ülkü Hareketleri Federasyonu Şırnak İl Başkanı Ahmet Atak ve vatandaşlar destek ziyaretinde bulundu.

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