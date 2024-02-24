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Gündem DEM'lileri iyi tanıyan Altan Tan'dan 'Kandil' itirafı
Gündem

DEM'lileri iyi tanıyan Altan Tan'dan 'Kandil' itirafı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 14:33:00 - 2024-02-24 14:44:31

DEM Partili Altan Tan, CHP'nin sözcüsü Halk TV'de CHP-DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ittifakının Kandil'den gelen talimatla kurulduğunu açıkladı. Tan, "DEM'e hakim olan kanat yani Kandil'de de egemen olan kesim yine 10 yıllık siyasetin devamından yana. Hedef, ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak. Elle tutulur karşılık almadan CHP'yi ve İstanbul özelinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek" dedi.

CHP, İstanbul'da DEM Parti'yle Esenyurt ve Güngören'de 'kent uzlaşısı' adıyla anlaşma sağladı.

Pazarlığın bununla da sınırlı kalmadığı, 20 ilçede daha DEM'in istediği adayların çıkarılacağı ve CHP'nin belediye meclis üyeliği listelerinde 20 DEM’li isme yer vereceği öğrenilmişti.

DEM Parti yürütülen sürecin 'şeffaf' olmasını beklerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel her defasında 'DEM ile yakınlıklarının diğer partilerle aynı olduğunu' ifade ediyor.

DEM PARTİLİLER ŞEFFAF ŞEFFAF ANLATIYOR

Şeffaflıktan yana olan DEM Parti'den son olarak Altan Tan, iki parti arasındaki bağı ortaya döktü.
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv yayınına katılan Tan, DEM Parti'nin Kandil'in direktifleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz 3 dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Tan şunları kaydetti:

"DEM'e hakim olan kanat yani Kandil'de de egemen olan kesim yine 10 yıllık siyasetin devamından yana. Hedef, ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak, ondan sonrasını da çok hesaba katmamak ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden CHP’yi İstanbul özelinde İmamoğlu’nu desteklemek."

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