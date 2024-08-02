DEM Parti'den trafik provokasyonu! Şimdi de sıra İstanbul sokaklarında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki belediyelerin, yaya geçitlerinde olası kazaları önleme amacıyla yazdıkları "Pêşî Peya/Önce Yaya" yazıları; Van, Diyarbakır ve Mardin Dargeçit’in ardından Batman’da da silindi.

Geçen hafta Van’da yaya geçidindeki "Pêşî peya" yazısı kimliği bir çocuk tarafından boyanıp "Türkiye Türk’tür Türk kalacak" yazılmıştı.

Van'dan sonra ise Diyarbakır’da valiliğin talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kürtçe uyarı yazıları silinmişti. Valilik kararıyla silinen yazılar, belediye tarafından tekrar yazılmıştı.

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Dün sabah saatlerinde provokasyona kalkışan DEM Partililer, bu kez de İstanbul'un bazı noktalarında yollara Kürtçe uyarılar yazdı.