DEM Parti'de CHP bilmecesi! Beştaş'tan tepki geldi

Terör sözcüsü DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile partisi Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, ayrı ayrı CHP açıklamasında bulundu.

Hatimoğlulları ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin açıklamasında, CHP'nin 'DEM'le ittifakımız yok' savunmasına karşın, "İktidar bloğunu ve ana muhalefeti eşitleyemeyiz. Bizim tutumumuz MHP-AK Parti bloğuna kaybettirmektir." ifadeleri kullanıldı.

DEM'in adayı Beştaş'tan tepki geldi!

İktidarı hedef alıp muhalefete destek çıkan bu açıklamalarda DEM'in İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye ise herhangi bir destek ibaresi yer almadı.

Bu durum, Karar TV'de Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın konuğu olan DEM'li Beştaş'a soruldu.

Beştaş, şu cevabı verdi: Üzülmekten ziyade olumsuz değerlendiriyorum tabii ki. Partimizin bir bileşeni olarak, bir bileşen partimizin bizim bileşen hukukuyla da çok bağdaşmıyor. Neticede bizim burada aday olmamış bizim kişisel başvurumuz değil. Biz DEM Parti'nin adaylarıyız burada.

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