DEM Parti yürüyüş yasağı olan illerde buluşmaya davet etti! Bahaneleri Kobani davası

Kobani davasında terör suçlusu Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu terör destekçilerine ceza yağdı.

Kobani davasında alınan kararların açıklanması üzerine DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör yandaşlarını eyleme davet etti.

DEM'li Doğan, "Yarın (Cumartesi) 'Herkes için demokrasi herkes için özgürlük' diyerek üç şehirde Adana’da, Diyarbakır’da, İstanbul'da bir araya geliyoruz" dedi.

Buluşma için Adana'da ve İstanbul Esenyurt'ta saat 17.00, Diyarbakır'da ise saat 16.00'ya işaret edildi.

Kobani davasındaki kararın açıklanmasından sonra, olası taşkınlıkların önüne geçmek için Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 16 il için eylem yasağı kararı alınmıştı.

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