DEM Parti önünde "sarı torbalı" protesto!

Türkiye 12 şehidine ağlarken Tuncer Bakırhan öncülüğündeki DEM Partililer, TBMM kürsüsünde PKK terör örgütünün sözcülüğüne soyundu.

Art arda yapılan açıklamalar sabırları taşırdı.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen şehit aileleri ile gaziler, DEM Parti Genel Merkez binası önünde sarı torbalı eylem yaptı.

Gruptakiler; "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Eylemde şehit aileleri ile gaziler adına basın açıklaması okundu.

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Açıklamada, "Şehit aileleri ve gaziler olarak terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadele edeceğiz." denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması, hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirlerin bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz."