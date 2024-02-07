DEM Parti karıştı! Başak Demirtaş çekiliyor… Kararı Kandil verecek

Tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde bulunan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den adaylık başvurusunda bulunması gündemden düşmüyor. Adaylık karşısında DEM Parti'de de kafalar karıştı. İstanbul konusunda 'aday çıkarmayalım' ve 'Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim' şeklinde karşıt görüşler bulunan partide yeni bir gelişme yaşandı. Odatv'nin kulislerden elde ettiği bilgiye göre Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öğrenildi. DEM Parti'nin ise olası adaylıktan çekilme durumu konusunda yeni bir yol haritası arayışında olduğu belirtildi.

Üçe bölünen DEM Parti'deki yaklaşım farkları şöyleydi:

1. Hiç aday çıkarmayalım diyenler,

2. Demirtaş dayatmasını kabul etmeyelim, kendi istediğimiz adayı çıkartalım diyenler,

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3. Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler

DEM SUSTU AK PARTİ’DEN TEPKİ VAR

AK PARTİ eski milletvekili Mehmet Metiner, DEM Parti'de devam eden adaylık tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti içindeki CHP zihniyetliler aday çıkartılmamasından yanalar.

Merkezdeki güçleri yabana atılmayacak kadar fazla.

Düne kadar Selahattin Demirtaş’a akıl hocalığı yapan bu Türk solu ağırlıklı kesim ne hikmetse aday çıkartılacaksa da bunun Başak Demirtaş olmaması gerektiğini söylüyorlar. Onlara katılan CHP zihniyetli Kürt elitler de yok değil.

Kürtçü hassasiyeti baskın olan olan kesim de hem aday çıkartılmasında hem de bu adayın Başak Demirtaş olmasında ısrarcı.

CHP şayet DEM Parti’nin teklifine “evet” derse ittifak gerçekleşir.

Demezse DEM Parti adayını çıkartır.

Bu durumda da Başak Demirtaş’ı istemeyen kesimin direnci kırılır.

Demirtaş isminin üstünün çizilmesi DEM Parti’nin merkezinde de tabanında da güçlü bir kırılma oluşturur.

DEM Parti’nin bunu göze alabileceği kanaatinde değilim.

Tabii son sözü Kandil söyleyecektir.

Kandil’in tercihi kimden yana olursa o olacaktır."