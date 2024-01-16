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Siyaset DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'
Siyaset

DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'

Yeniakit Publisher
2024-01-16 10:52:00 -
DEM Parti ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası! ‘O şehirlerde anlaştılar'

DEM Parti'nin yerel seçimlerde CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceği iddia edildi. Öte yandan CHP'den bazı büyükşehirlerde aday çıkarmamasını istediğini ileri sürüldü.

DEM Parti'nin yerel seçimlerde CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceği iddia edildi. Öte yandan CHP'den bazı büyükşehirlerde aday çıkarmamasını istediğini ileri sürüldü.

Yerel seçim takvimi hızla ilerlerken aday belirleme süreci için de zaman daralıyor. CHP ile DEM Parti arasında geçen ve olumlu olduğu belirtilen görüşmenin ardından iki parti arasındaki olası işbirliği senaryoları gündeme geliyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, DEM Parti'nin CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceğini, bazı büyükşehir ve ilçelerde de CHP'nin aday çıkarmamasını istediğini kaleme aldı.

İsmail Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu beş büyükşehirde adaylarını destekleyebilir.

Gerekçe olarak 'Bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı' gösteriliyor.
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Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor.

Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar.

DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor."

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