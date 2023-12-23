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Gündem DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan tepki çeken sözler: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
Gündem

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan tepki çeken sözler: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-12-23 22:51:00 -
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan tepki çeken sözler: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

Partisinin Tunceli İl Kongresi'ne katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan skandal bir açıklamada bulundu.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli İl Kongresi'nde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur." ifadelerini kullandı.

Skandal ifadeler kullandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki çeken bir açıklama yaptı. Partisinin Tunceli İl Kongresi'nde konuşan Bakırhan, Kürt sorunu çözülmedikçe kimsenin rahat olmayacağını savundu. Bakırhan şunları söyledi: "Kürt sorunu devam ettikçe emekliler 7500 TL maaş almaya devam edecek, çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücret almaya devam edecek. Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor.

Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur. Hep birlikte, elbirliğiyle bugün hükümete ve devlet aklına çağrı yapmak istiyoruz: Bu gencecik çocuklar yaşamını yitirmesin. Kürtlerin, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı anayasal güvence altına alınsın. İkinci yüzyılda Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan halklar birinci yüzyıldaki gibi acı ve zulüm yaşamasın"

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