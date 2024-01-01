  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM, ölümden rant devşiriyor
Gündem

DEM, ölümden rant devşiriyor

Yeniakit Publisher
2024-01-01 11:44:00 -
DEM, ölümden rant devşiriyor

Terör suçundan cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. Kandil uzantısı DEM ise, Selahattin Demirtaş’ın cenazeye katılmayacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı, Selahattin Demirtaş’ı, babası kalp krizi geçirdiğinde özel bir jetle Diyarbakır’a getirerek babası ile görüşmesini sağlamıştı.

HABER MERKEZİ

PKK’nın siyasi uzantıları bu kez de cenaze istismarına soyundu. Terör örgütü ile iltisakından dolayı Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın vefatını fırsat bilerek acıdan rant devşirmeye kalkıştı. 14 Mayıs seçimleri öncesi ise kalp krizi geçiren Tahir Demirtaş’ın tedavisi devam ederken, Adalet Bakanlığı’ndan aldığı izin sonrası özel bir jetle Diyarbakır’a gelerek babasını ziyaret eden Demirtaş bu kez cenazeye bile katılmayacağını açıkladı. Babasının ölümünü siyaset malzemesi haline getiren ve geçmişte aldığı izinleri görmezden gelen terör tutuklusu Demirtaş, “Bunlardan bir şey istemeyeceğim. Yasımı cezaevinde tutacağım. Başvuru yapmayın” diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi

DEM’den densiz tehdit

Öte yandan, cenazeye ilişkin açıklama yapan DEM Parti de hadsizliğe kalkıştı. Geçtiğimiz hafta 12 askerimizi şehid eden PKK saldırısını “Trabzon da, Tekirdağ da huzur bulamaz” diye yorumlamaya kalkışan DEM, göbekten bağlı oldukları PKK’nın Türk milletine yaşattığı acıları görmezden gelerek “Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetmiştir. Demokratik siyaset yürütenlere bu acıları yaşatanlar, son anlarında sevdiklerinin yanında olmalarını engelleyen bu zulüm düzeni yarattığı bu öfkede boğulacaktır” isnadında bulundu.

Provokasyona soyundu! Demirtaş'ın izinde
Provokasyona soyundu! Demirtaş'ın izinde

Siyaset

Provokasyona soyundu! Demirtaş'ın izinde
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret
CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Gündem

CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23