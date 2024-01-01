DEM, ölümden rant devşiriyor

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PKK’nın siyasi uzantıları bu kez de cenaze istismarına soyundu. Terör örgütü ile iltisakından dolayı Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın vefatını fırsat bilerek acıdan rant devşirmeye kalkıştı. 14 Mayıs seçimleri öncesi ise kalp krizi geçiren Tahir Demirtaş’ın tedavisi devam ederken, Adalet Bakanlığı’ndan aldığı izin sonrası özel bir jetle Diyarbakır’a gelerek babasını ziyaret eden Demirtaş bu kez cenazeye bile katılmayacağını açıkladı. Babasının ölümünü siyaset malzemesi haline getiren ve geçmişte aldığı izinleri görmezden gelen terör tutuklusu Demirtaş, “Bunlardan bir şey istemeyeceğim. Yasımı cezaevinde tutacağım. Başvuru yapmayın” diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi

DEM’den densiz tehdit

Öte yandan, cenazeye ilişkin açıklama yapan DEM Parti de hadsizliğe kalkıştı. Geçtiğimiz hafta 12 askerimizi şehid eden PKK saldırısını “Trabzon da, Tekirdağ da huzur bulamaz” diye yorumlamaya kalkışan DEM, göbekten bağlı oldukları PKK’nın Türk milletine yaşattığı acıları görmezden gelerek “Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetmiştir. Demokratik siyaset yürütenlere bu acıları yaşatanlar, son anlarında sevdiklerinin yanında olmalarını engelleyen bu zulüm düzeni yarattığı bu öfkede boğulacaktır” isnadında bulundu.