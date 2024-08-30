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Gündem DEM de ortağı CHP’ye benzedi: Kandil kadrolarına yer açmak için işçi çıkaran DEM’den, terörle iltisaklı yandaş doktora ballı kıyak
Gündem

DEM de ortağı CHP’ye benzedi: Kandil kadrolarına yer açmak için işçi çıkaran DEM’den, terörle iltisaklı yandaş doktora ballı kıyak

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:12:00 -
DEM de ortağı CHP’ye benzedi: Kandil kadrolarına yer açmak için işçi çıkaran DEM’den, terörle iltisaklı yandaş doktora ballı kıyak

Kadrolaşmayı parti politikası haline getiren ve ele geçirdiği belediyeleri partizanlarla dolduran CHP ile yerel seçimlerde ittifak kuran PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti de iyice ortağı CHP’ye benzedi.

HABER MERKEZİ

Örgüt sempatizanlarına kadro açmak için çok sayıda çalışanı kapının önüne koyan DEM’li başkanlar, belediyenin musluklarını yandaşlara akıtmaya devam ediyor. Kasada para olmadığı gerekçesiyle 170 işçiyi kapının önüne koyan DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin, 2017 yılında yürütülen güvenlik soruşturmasını terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle sözleşmesi iptal edilen Doktor Murat Artan’ı ‘İş Sağlığı Güvenliği’ bahanesiyle yeniden kısmi zamanlı olarak belediyede istihdam ettiği öğrenildi. Az tehlikeli işlerde 1 adet tam zamanlı hekim 1000 ile 2000 bin personele bakabiliyorken, 1021 personeli olan DEM’li Bağlar Belediyesi’nin, hâlihazırda Diyarbakır Çocuk Hastanesinde ‘pratisyen hekim’ olarak çalışan Murat Artan’ı, yıllar sonra meclis kararıyla özel sözleşme imzalayarak yeniden göreve başlattı. Bünyesinde çalışan personelin ikramiyesini bile ödemeyen Bağlar Belediyesi’nin, kısmi zamanlı olarak görevlendirilen Artan’a aylık 130 Bin TL gibi astronomik bir ücret ödeyecek. Devlet memuru Artan’ın aynı anda iki resmi kurumda çalışmasının yasal olmadığı ifade edilirken, konuyla ilgili ulaştığımız İş güvenliği uzmanları, kısmi zamanlı bir hekime aylık en fazla 10 ila 20 bin TL ödeme yapılması gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

ebru

Bu habere kim inanir? Yani terorle iliskisi varsa Devlet niye mudahale yapmaz?
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