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Siyaset Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı! Ümit Kocasakal’ın bile dediğini CHP diyemiyor
Siyaset

Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı! Ümit Kocasakal’ın bile dediğini CHP diyemiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-26 13:38:00 - 2023-12-26 13:41:12

Daha önce skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Ümit Kocasakal, PKK konusundaki haklı söylemleriyle bu kez gündeme geldi. Kocasakal gibi birisinin söylediklerini CHP'nin söyleyememesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Hukukçu Ümit Kocasakal, HaberTürk canlı yayınında terör örgütü PKK'ya dair konuştu.

Kocasakal, "Mehmetçiğe sıkılan her bir kurşunda (PKK'ya) tonlarca malzeme veren, fikri anlamda destekleyen ABD var, İngiltere var, Avrupa Birliği var. Çok nettir bu. Hedep, Hadep, Dem... Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı. Çünkü isim değişiyor, cisim değişmiyor." dedi.

Kocasakal gibi birisinin bile bu tür söylemlerde bulunduğu halde CHP'nin aynı şeyleri söylememesi sosyal medyada gündem oldu.

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