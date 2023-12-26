Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı! Ümit Kocasakal’ın bile dediğini CHP diyemiyor

Hukukçu Ümit Kocasakal, HaberTürk canlı yayınında terör örgütü PKK'ya dair konuştu.

Kocasakal, "Mehmetçiğe sıkılan her bir kurşunda (PKK'ya) tonlarca malzeme veren, fikri anlamda destekleyen ABD var, İngiltere var, Avrupa Birliği var. Çok nettir bu. Hedep, Hadep, Dem... Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı. Çünkü isim değişiyor, cisim değişmiyor." dedi.

Kocasakal gibi birisinin bile bu tür söylemlerde bulunduğu halde CHP'nin aynı şeyleri söylememesi sosyal medyada gündem oldu.