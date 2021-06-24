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Dünya “Delta varyantı” İsrail’de maske zorunluluğunu yeniden getiriyor
Dünya

“Delta varyantı” İsrail’de maske zorunluluğunu yeniden getiriyor

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:48:00 -
“Delta varyantı” İsrail’de maske zorunluluğunu yeniden getiriyor

İsrail'in Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, yaptığı açıklamada, 27 Haziran'dan itibaren ülkede kapalı alanlarda maske takmanın yeniden zorunlu hale geleceğini belirtti.

Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği ülkede bugün şu ana kadar 169 yeni vaka tespit edildi ve bu, son aylarda görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.

 

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