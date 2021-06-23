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Dünya

Delta varyantı Afrika'da görüldü

Gana'da koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 21:47:00 -
Delta varyantı Afrika'da görüldü

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede ilk kez COVID-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan ve Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantına 6 kişide rastlandığı belirtildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yeni varyantına yurt dışından gelen yolcularda rastlandığını kaydederek, "Toplumdaki vakalardan alınan örneklerde her hangi bir 'Delta' varyantı tespit edilmedi" ifadesini kullandı.

Koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik-V ve AstraZeneca aşılarının "Delta" varyantına karşı etkili olmadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Kuma-Aboagye, halka salgına karşı aşı olmaları çağrısında buldu.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 95 bin 236 kişide virüse rastlandı, bunlardan 93 bin 141'i sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 794 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Bankası'ndan Gana'ya koronavirüs desteği

Öte yandan, Dünya Bankası, koronavirüs acil durum desteği ve aşı temini için Afrika ülkesi Gana'ya 200 milyon dolar destek vermişti.

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