Delta Nintendo Emülatörü, App Store’da Yayınlandı
Apple tarafından oyun emülatörü uygulamaları için App Store desteğinin 5 Nisan tarihinde duyurulması ile birlikte bu tür uygulamalar art arda gelmeye başladı. Şimdi ise geliştirici Riley Testut’un popüler oyun emülatörü Delta, iOS mağazasındaki yerini aldı.
Testut, açık kaynaklı bir emülatör olan GBA4iOS’un arkasındaki geliştirici olarak biliniyor. GBA4iOS, App Store dışında mevcut olan ancak artık Apple tarafından onaylanan bir emülatör olan Delta’nın ortaya çıkmasına yol açtı.
Delta; NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy ve Game Boy Advance gibi oyun sistemlerini destekleyen hepsi bir arada bir emülatör. Delta, popüler oyun kumandalarıyla çalışırken hileleri, kaydetme durumlarını, yedeklemeleri, senkronizasyonu ve daha fazlasını destekliyor.
Diğer özellikler arasında özel denetleyici görünümleri, hızlı ileri sarma seçeneği, bir düğmenin sürekli olarak tutulması gereken oyunlar için bir “tutma” düğmesi, Haptic Touch desteği ve içe aktarılan oyunlar için uygun kutu resmi yer alıyor. Yerel çok oyunculu oyunlar da mevcut ve en fazla 4 oyuncu bunlara katılabiliyor.
Delta artık App Store üzerinden, yani bir dışarıdan uygulama gereksinimi olmadan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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