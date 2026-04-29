Gündem
Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek: Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde 1 Mayıs Cuma gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

 

BUZLANMA, DON VE KAR UYARISI

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak, özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebilir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunduğu belirtilerek vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi.

 

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 3 °C / İstanbul: 8 °C / İzmir: 7 °C / Konya: 7 °C / Kocaeli: 9 °C /   Bolu: 2 °C / Samsun: 7 °C / Trabzon: 9 °C / Tokat: 5 °C / Erzurum: 1 °C / Eskişehir: 3 °C / Afyonkarahisar: 3 °C / Balıkesir: 4 °C / Sivas: 5 °C

Çuvaldız

Valla yağmaz demeyin geçen perşembe kütahya afyon arasında lapa lapa kar yağıyordu !!!
