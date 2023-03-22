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Spor Dele Alli'den Şenol Güneş'e cevap! İngiltere'de yankılandı
Spor

Dele Alli'den Şenol Güneş'e cevap! İngiltere'de yankılandı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:25:00 -
Dele Alli'den Şenol Güneş'e cevap! İngiltere'de yankılandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 'İzinliydi, antrenmana gelmedi. Kendisine ulaşamıyoruz. Hava yağmurlu, ondan galiba. İnşallah kaza yapmamıştır' açıklamasının ardından Dele Alli'den cevap geldi.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, izinli olan Dele Alli'nin antrenmana katılmadığını açıklamıştı. Güneş, ""Bir de daha önce izin verdiğimiz Dele Alli de şu an gelemedi, yağmur yağıyor, herhalde o yüzden gelemedi. Ondan haber almaya çalışıyoruz. İnşallah kaza geçirmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Dele Alli'den cevap

İngiliz futbolcu bu açıklamadan saatler sonra cevap verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Alli, "Çok fazla mesaj aldığım için durumu netleştirmek istiyorum. Kulüp, bugünkü doktor randevum için bana izin verdi. Yarın antrenmanlara geri döneceğim" dedi.

İngiltere'de yankılandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından sonra ikili manşetlere düştü. Dele Alli'nin disiplinsiz davranışlarına devam ettiğine dair haberler yapıldı.

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